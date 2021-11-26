У бою-реваншу британець Ентоні Джошуа знову програє українцю Олександру Усику.

Про це заявив болгарський суперважковаговик Кубрат Пулєв.

"Я боксував з Джошуа ще до Усика і ще тоді говорив, що в Ентоні немає нічого особливого. Він просто добре готується, от і все. Там немає нічого особливого ні з погляду особистості, ні в технічному плані. Він не настільки талановитий, як кажуть люди.

Усик краще як боксер. Думаю, що у реванші він точно нокаутує Джошуа. Перед першим боєм я передбачав, що Усик переможе, так і вийшло. Тепер я кажу вам, що він нокаутує Джошуа, тому що Ентоні нічого з себе не уявляє", - заявив Пулєв.