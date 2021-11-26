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Пулєв: Джошуа не зможе повернути собі чемпіонські пояси

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Боксерський боксер розповів про свої очікування бою-реваншу
Пулєв: Джошуа не зможе повернути собі чемпіонські пояси
#Пулєв, #Усик, #Джошуа

Джерело - Fight Hub TV.

У бою-реваншу британець Ентоні Джошуа знову програє українцю Олександру Усику.

Про це заявив болгарський суперважковаговик Кубрат Пулєв.

"Я боксував з Джошуа ще до Усика і ще тоді говорив, що в Ентоні немає нічого особливого. Він просто добре готується, от і все. Там немає нічого особливого ні з погляду особистості, ні в технічному плані. Він не настільки талановитий, як кажуть люди.

Усик краще як боксер. Думаю, що у реванші він точно нокаутує Джошуа. Перед першим боєм я передбачав, що Усик переможе, так і вийшло. Тепер я кажу вам, що він нокаутує Джошуа, тому що Ентоні нічого з себе не уявляє", - заявив Пулєв.

Нагадаємо, Усик залишився на 2 місці в рейтингу P4P від The Ring.

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