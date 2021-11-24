Непереможний кубинець кинув виклик Усику

Френк Санчес прокоментував бій з Олександром Усиком

Непереможений кубинський боксер Френк Санчес хоче битися з чемпіоном світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO Олександром Усиком.

Про це розповів сам боксер.

"Перше, що хочу сказати, це те, що у 2022 році я готовий здобути чемпіонський титул. Ім'я, яке для мене виділяється - це Олександр Усик. Я завжди хотів побитися з Ентоні Джошуа, але тепер, коли Усик завоював титули, я хотів би битися з ним у не такому віддаленому майбутньому", - сказав Санчес.

На рахунку 29-річного кубинця 19 поєдинків, 13 із яких він завершив достроково - нокаутом.

Нагадаємо, бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі може відбутися у 2022.