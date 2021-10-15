Бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі може відбутися у 2022

Джерело - Fight Hub TV.
Бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі може відбутися у вересні або жовтні 2022 року.
Про це розповів промоутер Боб Арум.
"Це залежить від того, коли Джошуа і Усик проведуть свій бій. Вони, я думаю, почекають до 4 квітня. Думаю, що Ф'юрі знову буде битися в березні або квітні. Тоді ми можемо подивитися у вересні або жовтні на бій за звання абсолютного чемпіона світу", - заявив функціонер.
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"У Ф'юрі є дар, даний Богом, вставати після таких ударів, після яких інші не встають. Це те, чого неможливо навчитися. Ф'юрі встає, як ніби на нього це ніяк не впливає. Це чудово. Я ніколи раніше такого не бачив", - сказав Арум.