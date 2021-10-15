Бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі може відбутися у 2022

Про це розповів промоутер Боб Арум

Джерело - Fight Hub TV.

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі може відбутися у вересні або жовтні 2022 року.

Про це розповів промоутер Боб Арум.

"Це залежить від того, коли Джошуа і Усик проведуть свій бій. Вони, я думаю, почекають до 4 квітня. Думаю, що Ф'юрі знову буде битися в березні або квітні. Тоді ми можемо подивитися у вересні або жовтні на бій за звання абсолютного чемпіона світу", - заявив функціонер.

Актуально: Усик піднявся на 5 місце в оновленому рейтингу P4P за версією ESPN