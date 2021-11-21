Ф'юрі анонсував приблизну дату наступного бою

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі думав, що битиметься з володарем тимчасового титулу Ділліаном Вайтом.

Про це заявив сам боксер.

"Я думав, що битимуся з Ділліаном Вайтом. Звичайно, я не знаю, які у нього особисто справи з WBC. Він подав позов, і це справді лайно, адже я знаю, як багато часу займає арбітраж. У моєму випадку знадобилося 18 місяців, щоб розібратися з Деонтеєм Вайлдером.

Я сподіваюся, що це не затягне його надовго і що мені не доведеться битися з кимось іншим як добровільний захист. Але що є, тобто. Чому бити, того не оминути. Мені начхати, адже всі вони просто розминка для мене. Я знищу кожну людину, яка стане навпроти мене, як я роблю протягом усього свого життя.

Мені нецікаво чекати на інших. Я зроблю те, що маю зробити. Я поб'юся в лютому, не пізніше ніж на початку березня. Я захищатиму свій титул WBC, от і все. Я у будь-якому випадку влаштовую легкі бої. Якщо чесно, мені потрібний важкий мішок на ногах, і Вайт - ідеальний кандидат. Але я впевнений, що на нього чекають судові позови, з якими потрібно розібратися в першу чергу", - сказав Ф'юрі.