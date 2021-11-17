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Ф'юрі вирішив негайно провести бій з Усиком

Сьогодні 17:11 168 0
Боб Арум прокоментував наступного суперника Тайсона Ф’юрі
Ф'юрі вирішив негайно провести бій з Усиком
Фото - gettyimages
#Ф’юрі

Джерело - espreso.tv.

Британський боксер Тайсон Ф'юрі висловив бажання провести наступний поєдинок проти українця Олександра Усика за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Про це розповів промоутер британця Боб Арум.

"Команда Вайта ініціювала арбітражний розгляд проти WBC. Рада заявила, що не надасть Вайту статус обов'язкового претендента, поки не завершиться арбітраж. Зрештою, Ф'юрі може провести бій з Вайтом, але це станеться без вимоги WBC. 

Альтернативний варіант полягає в тому, що Ентоні Джошуа може відмовитись від реваншу з Олександром Усиком. У такому разі ми хотіли б організувати бій Ф'юрі та Усика. Цей бій дозволить поєднати титули раз і назавжди. Джошуа зможе провести бій із абсолютним чемпіоном. Бій з Усиком - те, чого хоче Тайсон", - запевнив Арум.  

Раніше повідомлялося, що Руїс хоче провести бій з Ф'юрі.

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