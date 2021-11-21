Тайсон Ф'юрі: Переїду Усика, немов вантажівка

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі готовий провести поєдинок проти володаря титулів WBA/WBO/IBF Олександра Усика.

Про це заявив сам боксер.

"Мені без різниці, з ким битися. Я погоджуся на бій з маленьким крузером (Усик - прим.) і покажу, як влаштувати дрібному хлопцеві гарну порку. Я його переїду, як вантажівка, як це було з Деонтеєм Вайлдером. Але потім я здам назад і переїду його ще раз. Ось що я з ним зроблю. Він надто маленький", - сказав Ф'юрі.