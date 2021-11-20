Колишній чемпіон світу дав пораду Альваресу: Тримайся подалі від Усика

Абсолютному чемпіону в суперсередній вазі Саулю Альваресу не варто проводити бій з українцем Олександром Усиком.

Про це заявив колишній чемпіон світу Сержіу Мора.

"Якщо ти Канело, то тримайся подалі від Усика та Бетербієва. Всі інші боксери готові битися з Саулем. Жодного Усика, йди за Макабу, якщо ти збираєшся зробити щось велике.

Піднімися в першу важку вагу та переможи цього хлопця на його ж території в Конго. Ти можеш продати цей бій, але тримайся подалі від Усика", - сказав Мора.