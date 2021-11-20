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Колишній чемпіон світу дав пораду Альваресу: Тримайся подалі від Усика

Вчора 22:54 251 0
Мексиканцю варто побоюватися українського боксера
Колишній чемпіон світу дав пораду Альваресу: Тримайся подалі від Усика
Фото Getty Images
#Мора, #Альварес, #Канело, #Усик

Джерело - DAZN.

Абсолютному чемпіону в суперсередній вазі Саулю Альваресу не варто проводити бій з українцем Олександром Усиком.

Про це заявив колишній чемпіон світу Сержіу Мора.

"Якщо ти Канело, то тримайся подалі від Усика та Бетербієва. Всі інші боксери готові битися з Саулем. Жодного Усика, йди за Макабу, якщо ти збираєшся зробити щось велике.

Піднімися в першу важку вагу та переможи цього хлопця на його ж території в Конго. Ти можеш продати цей бій, але тримайся подалі від Усика", - сказав Мора.

Раніше Сауль Альварес оцінив свої шанси у бою з Макабу.

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