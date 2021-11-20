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Мейвезер: Джошуа не повинен намагатися перебоксувати Усика

Сьогодні 20:25 134 0
Британцю варто бути обережним у бою з українським боксером
Мейвезер: Джошуа не повинен намагатися перебоксувати Усика
#Усик, #Джошуа

Джерело - Boxing Social.

Американський тренер і дядько Флойда Мейвезера Джеф готовий допомогти Ентоні Джошуа підготовитися до бою з Олександром Усиком.

Про це заявив сам Джеф.

"Джошуа може підготуватися до реваншу з Усиком зі мною (сміється). Дайте мені попрацювати. Але якщо чесно, то я не знаю. Я назвав себе. Це швидше жарт, але водночас є відчуття, що можу допомогти йому. Це, як і з Уайлдером, я знаю, як йому допомогти, але вибір не залежить від мене. 

Яку б пораду я йому дав? Насамперед: "Не намагатися перебоксувати боксера. Ти набагато більше цього хлопця. Б'єшся з ним. Б'єшся так, як суперваговик.

Думаю, це вразить Усика. А перебоксувати боксера - це складно. Вусик менший, розумніший, він звик уникати великих хлопців.

Не зрозумійте мене неправильно. Бій був близьким, Джошуа не змішали із брудом. Але, думаю, коли ти супертяж, то треба битися як супертяж. Він добре впорався у реванші з Руїсом. Але з хлопцем, який менший за тебе: йди і надери йому дупу. Такий має бути підхід", - заявив Мейвезер.

Нагадаємо, Ф'юрі вирішив негайно провести бій з Усиком.

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