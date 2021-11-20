Джерело - Чемпіон.

Український боксер Артем Далакян (20-0, 14 КО) проведе захист титулу чемпіона WBA в найлегшій вазі проти Луїса Консепсьйона (39-8, 28 КО).

Поєдинок відбудеться 20 листопада, у Києві, у Виставковому Центрі АККО Інтернешнл.

Друзі, раді вітати вас у нашій текстовій трансляції з чемпіонського бою Далакян - Консепсьйон. Непереможний українець проведе вже п'ятий захист чемпіонського поясу WBA.

Бій заплановано на 21:00 за київським часом, поєдинки андеркарду завершилися, тож чекаємо на вихід у ринг Далакяна. Сьогодні, напевне, в українця найсильніший суперник у кар'єрі. Луїс Консепсьйон - дворазовий чемпіон світу.

Усе готове до бою, ринганонсер представляє сьогоднішніх суперників.

Претендент на титул запрошується в червоний кут рингу.