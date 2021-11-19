Вайт: Ф'юрі думає, що Усик не зможе його перебоксувати

Тимчасовий чемпіон WBC поділився думками про можливий бій Ф'юрі - Усик

Джерело - Sky Sports.

Володар поясу WBC Тайсон Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) хоче битися з чемпіоном за версіями WBA, IBF, WBO та IBO Олександром Усиком (19-0, 13 КО), тому що вважає, що зможе легко його перемогти.

Про це заявив тимчасовий чемпіон WBC у суперважкій вазі Ділліан Вайт (28-2, 18 КО).

"Усик не є грубим і фізично сильним бійцем із важкими кулаками. Він жорсткий хлопець, хороший боксер, але Ф'юрі думає: "Я набагато вищий за нього, тому можу тримати його на дистанції. Він не зможе мене перебоксувати", - заявив Вайт.

Нагадаємо, Ф'юрі та Вайт чекають рішення WBC про бій.