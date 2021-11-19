Арум: Лопес сказав, що не хоче знову боксувати з Ломаченком

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) не хоче проводити реванш із ексчемпіоном світу Василем Ломаченком (15-2, 11 КО).

Про це розповів глава Top Rank Боб Арум.

"Нам треба було б організувати бій між переможцем поєдинку Ломаченко - Коммі з Лопесом, але Теофімо сказав, що він не хоче знову битися з Василем", - заявив функціонер.

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"Ми не можемо змусити це зробити. Тож я хотів би побачити бій Теофімо проти Шакура Стівенсона. Я не знаю, чи захоче Шакур підніматися у легку вагу. Це вирішувати їм, я не розмовляв зі Стівенсоном із цього приводу", - сказав Арум.