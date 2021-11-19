 Український чемпіон світу Далакян хоче об'єднати титули | Бокс | Champion.com.ua
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Далакян: Хочу об'єднати титули

Сьогодні 09:13 141 0
Чемпіон за версією WBA у найлегшій вазі має намір об'єднати титули у своєму дивізіоні
Далакян: Хочу об'єднати титули
#Консепсьон, #Далакян

Джерело - Трибуна.

Чемпіон за версією WBA у найлегшій вазі Артем Далакян (20-0, 14 КО) має намір об'єднати титули у своєму дивізіоні.

Про це українець заявив напередодні бою проти Луїса Консепсьона (39-8, 28 КО) з Панами.

"Ми готові поєднувати титули. Після першого захисту, наша компанія контактувала з представниками інших чемпіонів за версіями, але ніхто не виявляв бажання, адже це для всіх ризик", - заявив боксер.

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"Особисто для мене це важливе. Вони поки що тримаються. Можливо, у них є свої якісь підводні камені, про які я не знаю. Але ми пропонували. Мабуть, у них інші плани", - сказав Далакян.

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