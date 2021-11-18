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Дзінзірук: Далакян налаштований на жорсткий бій

Сьогодні 12:30 128 0
Екс-чемпіон світу оцінив шанси Артема Далакяна у бою проти Луїса Консепсьона
Дзінзірук: Далакян налаштований на жорсткий бій
#Далакян

Джерело - Чемпіон.

В суботу в Києві в виставковому центрі ACCO International чемпіон світу WBA у флайвейті (до 50,8 кг) Артем Далакян проведе вже п'ятий захист свого чемпіонського титулу проти офіційного претендента панамця Луїса Консепсьйона.

"Артема чекає непростий поєдинок", - розповів прес-службі Union Boxing Promotion Сергій Дзінзірук. - "Суперник – досвідчений та незручний боєць. До того ж через пандемію українець, який звик проводити два бої на рік, випав зі звичного ритму. Такий графік дозволяв не лише тримати себе в тонусі, а й не втрачати ритму боїв. Якими б не були тренування та спаринг-партнери, це ніколи не замінить офіційних, а тим паче чемпіонських поєдинків. Панамець давно у професіоналах, провів близько 10 титульних поєдинків, володів поясами і, нарешті, він тимчасовий чемпіон світу у вазі Артема. Консепсьон має 28 нокаутів у 39-ти переможних боях – бити хлопець любить і вміє. Тож Далакяну треба бути дуже обережним. Артем віддає перевагу щільному і жорсткому бою, розмінам, легко "заводиться". Але в даному випадку йому потрібно просто “вкотитися” в ритм, діючи прагматично та обачливо. Українець точно не поступається у класі панамцю, а в характері – впевнений, перевершує. Тож на нас  чекає вельми цікавий поєдинок".

Луіс Мигель Консепсьон дебютував на професійному рингу 21 березня 2006 року і за цей час провів 48 боїв. Переміг в 39 поєдинках, в 28 достроково. 7 лютого 2020 року в бою за звання тимчасового чемпіона світу WBA у флайвейті Луіс переміг технічним нокаутом Робера Барреру. 

Артем Далакян на професійному рингу провів 20 боїв, і жодного разу суддя не підняв руку його супернику - в активі українця 20 перемог, 14 з яких нокаутом. Титул чемпіона світу WBA Далакян виграв 24 лютого 2018 року, коли в американському Інглвуді переміг місцевого боксера Брайана Вілорія. Після цього Артем провів в Києві чотири успішних захисти чемпіонського титула.  

В продажі з’явилися квитки на бій, ціна стартує від 1000 грн (8-й ряд) до 3000 гривен (1 ряд). Під час боксерського шоу будуть дотримані всі заходи безпеки та рекомендації в контексті  епідеміологічної ситуації в Києві. На арену можуть потрапити тільки вакциновані глядачі або ті, які мають  негативний результат тестування на COVID-19. Шоу починається в 19:00 з рейтингових поєдинків боксерів TBG (Top Boxing Generation). 

 Промоутерська компанія Артема Далакяна Union Boxing Promotion підготувала креативний ролик до бою:

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