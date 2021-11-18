Берінчик опустився у рейтингу IBF перед поверненням у бокс

Раніше Берінчик посідав сьоме місце у рейтингу

Непереможний український боксер Денис Берінчик, який невдовзі повернеться у ринг, опустився на восьме місце у рейтингу IBF.

Про це повідомляє пресслужба IBF.

Раніше Берінчик посідав сьоме місце у рейтингу.

У десятці найкращих боксерів легкої ваги Україну представляє Василь Ломаченко. Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях посідає 6-у сходинку.

ТОП-10 рейтингу IBF у легкій вазі:

1. Джордж Камбосос (Австралія)

2. Ісаак Крус (Мексика)

3. Густаво Лемос (Аргентина)

4. Лі Селбі (Вельс)

5. Річард Коммі (Гана)

6. Василь Ломаченко (Україна)

7. Мішель Рівера (Домініканська Республіка)

8. Денис Берінчик (Україна)

9. Джейкоб Нг (Австралія)

10. Заур Адбуллаєв (Росія)

Чемпіоном світу за версією IBF у легкій вазі є американець Теофімо Лопес.

Нагадаємо, Берінчик травмувався під час підготовки до наступного бою.