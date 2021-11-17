Абсолютний чемпіон світу в суперсередній вазі Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) використовує заборонені речовини.

Про це розповів чемпіон світу за версією IBF у першій важкій вазі Майріс Брієдіс (28-1, 20 KO)

"Наш бій з Канело у крузерах – це була б мегаподія у боксі. Я намагався підштовхнути його до цього бою. Для мене це був би цікавий досвід, а для нього дуже складний.

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Звісно, ​​там велику роль відіграє фармацевтика. Спробуйте просто так поїхати до Мексики та взяти у нього допінг-тест. Це абсолютно неможливо. Але на ринг Канело завжди виходить чистим.

Те, що він сидить на чомусь, не доведено, але швидше за все так і є.

Я гадаю, що є спортсмени, яких навіть не перевіряють. Наприклад, Усейн Болт. Це найкращі спортсмени, які мають мільйонні контракти зі спонсорами", – поділився Брієдіс.