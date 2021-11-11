Назвали гонорар найкращого боксера світу

Альварес очолює рейтинг найкращих боксерів

Джерело - Чемпiон.

Мексиканець Сауль Альварес заробив у бою за титул абсолютного чемпіона світу проти американця Калеба Планті $40 млн.

Про це повідомляє BoxingNews24.

За поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) Канело отримає $40 млн, а Плант - $10 млн.

Мексиканець 7 листопада нокаутував американця в 11-му раунді та став першим у історії абсолютним чемпіоном світу в своїй нинішній категорії.

За зізнанням Альвареса, який очолює рейтинг найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, перемога над Плантом стала найбільшою в його кар'єрі.