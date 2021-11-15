Джошуа вирішив змінити тренера після поразки від Олександра Усика

Мексиканський тренер Едді Рейносо найближчим часом може почати працювати з колишнім чемпіоном світу Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це повідомляє Майкл Бенсон.

Фахівець провів переговори з промоутером британського боксера Едді Гірном.

"У Ентоні багато фізичних якостей. Думаю, він не має переваги з них", - відзначив Рейносо.

Нагадаємо, що Джошуа вирішив поміняти тренера після поразки від Олександра Усіка, який позбавив британця чемпіонських поясів.

Відзначимо, що Рейносо є тренером Сауля Альвареса, Оскара Вальдеса, Раяна Гарсії, Енді Руїса та інших.

Раніше, Гірн назвав дату реваншу Усик - Джошуа.