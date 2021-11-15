Джерело - isport.ua.
Мексиканський тренер Едді Рейносо найближчим часом може почати працювати з колишнім чемпіоном світу Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).
Про це повідомляє Майкл Бенсон.
Фахівець провів переговори з промоутером британського боксера Едді Гірном.
"У Ентоні багато фізичних якостей. Думаю, він не має переваги з них", - відзначив Рейносо.
Нагадаємо, що Джошуа вирішив поміняти тренера після поразки від Олександра Усіка, який позбавив британця чемпіонських поясів.
Відзначимо, що Рейносо є тренером Сауля Альвареса, Оскара Вальдеса, Раяна Гарсії, Енді Руїса та інших.
Раніше, Гірн назвав дату реваншу Усик - Джошуа.