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Гірн назвав дату реваншу Усик - Джошуа

Сьогодні 16:55 821 0
Едді Гірн прокоментував реванш Усик - Джошуа
Гірн назвав дату реваншу Усик - Джошуа
Фото - gettyimages
#Усик, #Джошуа

Джерело - isport.ua.

Реванш колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа Едді Хірн з володарем поясів WBA, IBF, WBO та IBO Олександром Усиком планують організувати у березні чи квітні 2022 року.

Про це розповів промоутер Едді Гірн

"Я думаю, що реванш реально відбудеться наприкінці березня чи на початку квітня. Обидва хлопці зараз, ймовірно, відпочивають, хоча Джошуа готуватиметься трохи більше, бо хоче все виправити.

Ми розпочнемо переговори з командою Усика протягом наступних кількох тижнів та визначимо місце проведення бою.

Дедлайн для проведення цього поєдинку є початок літа, але ми не збираємося робити це так пізно. Весна реалістичніша.

Ми поговоримо з Олександром Красюком та командою Усика, щоб визначити потенційне місце для цього бою. Я б хотів провести його у Великій Британії, але є й інші варіанти", - розповів Гірн.

Нагадаємо, у вересні Олександр Усік переміг Ентоні Джошуа і став новим чемпіоном світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF.

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