Джерело - isport.ua.
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Енді Руїс-молодший (34-2, 22 КО) на початку наступного року повернеться на ринг.
Про це розповів сам боксер в ефірі YouTube-канал FightHype.com
"Я чекаю на момент, коли лікарі дозволять провести бій. Я планують побитися в лютому або наприкінці січня.
Зараз моє основне завдання – залишатися у формі. Навколо мене багато кандидатів: говорять про Уайлдера і його повернення, Ортіса, Ділліана Уайте... я ж постараюся залишатися готовим", - відзначив Руїс.
У 2019 Руїс завоював пояси WBA, WBO і IBF, сенсаційно перемігши Ентоні Джошуа. Згодом Енді програв англійцю в реванші.
Раніше повідомлялося, що Руїс хоче провести бій з Ф'юрі.