Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Енді Руїс-молодший (34-2, 22 КО) на початку наступного року повернеться на ринг.

Про це розповів сам боксер в ефірі YouTube-канал FightHype.com

"Я чекаю на момент, коли лікарі дозволять провести бій. Я планують побитися в лютому або наприкінці січня.

Зараз моє основне завдання – залишатися у формі. Навколо мене багато кандидатів: говорять про Уайлдера і його повернення, Ортіса, Ділліана Уайте... я ж постараюся залишатися готовим", - відзначив Руїс.