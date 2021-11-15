Гірн: Джошуа хоче жорстко перемогти Усика

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа планує побити володаря поясів WBA, IBF, WBO та IBO Олександра Усика у бої-реванші.

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.

"Я бачу, що Джошуа має цей агресивний настрій повернути пояси. Він хоче перемогти жорстко і справді побити Усика. Я такого не чув від нього перед першим боєм. Ентоні розлютився, і це добре. Це допоможе йому у підготовці до бою.

Вважаю, що Джошуа допоможуть зміни у звичній схемі підготовки. Перенести тренувальний табір до іншого місця, оточити себе новими людьми", - сказав Гірн.