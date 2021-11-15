Усик піднявся в рейтингу найкращих боксерів світу

Джерело - espreso.tv.
У рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії український боксер Олександр Усик піднявся з п'ятого місця на четверте, випередивши американця Еррола Спенса.
Про це повідомляє BoxRec
Ще один українець, ексчемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко розташовується в рейтингу на 30-му місці.
Рейтинг від BoxRec формується автоматично комп'ютером - на статистиці боксерів.
ТОП-5 рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії:
1. Сауль Альварес (Мексика)
2. Геннадій Головкін (Казахстан)
3. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)
4. Олександр Усик (Україна)
5. Еррол Спенс (США)
Нагадаємо, у вересні Олександр Усік переміг Ентоні Джошуа і став новим чемпіоном світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF.