Усик піднявся в рейтингу найкращих боксерів світу

Олександр Усик покращив свої позиції у рейтингу

У рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії український боксер Олександр Усик піднявся з п'ятого місця на четверте, випередивши американця Еррола Спенса.

Про це повідомляє BoxRec

Ще один українець, ексчемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко розташовується в рейтингу на 30-му місці.

Рейтинг від BoxRec формується автоматично комп'ютером - на статистиці боксерів.

ТОП-5 рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії:

1. Сауль Альварес (Мексика)

2. Геннадій Головкін (Казахстан)

3. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)

4. Олександр Усик (Україна)

5. Еррол Спенс (США)

Нагадаємо, у вересні Олександр Усік переміг Ентоні Джошуа і став новим чемпіоном світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF.

Раніше, Гірн назвав дату реваншу Усик - Джошуа.