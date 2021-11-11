Красюк: Плануємо зустрітися з Гірном протягом найближчих тижнів

Джерело - Чемпiон.
Промоутери до кінця 2021 року мають домовитися про місце бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.
Про це розповів представник українського боксера Олександр Красюк.
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"Плануємо зустрітися з Едді Гірном протягом найближчих тижнів, щоб розпочати переговори. Розглядаємо Україну, Велику Британію та Середній Схід для проведення реваншу. Сподіваюся, до кінця 2021 року ухвалимо остаточне рішення", - зазначив Красюк.
Нагадаємо, у вересні Олександр Усік переміг Ентоні Джошуа і став новим чемпіоном світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF. Реванш планують провести навесні 2022 року.