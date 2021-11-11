Чемпіонський бій Далакяна відбудеться з глядачами

Чемпіон світу WBA у флайвейті (до 50,8 кг) Артем Далакян 20 листопада у Києві проведе захист свого титулу. Суперником українця на рингу виставкового центру ACCO International буде обов'язковий претендент панамець Луїс Консепсьйон.

"Це вже п’ятий для Артема захист титулу, після якого у нього вимальовуються перспективи на об'єднувальні бої, - розповідає промоутер Далакяна, президент Union Boxing Promotion Юрій Рубан. - З’являється варіант навіть стати абсолютним чемпіоном світу. Але спочатку Артему потрібно пройти досвіченного і непоступливого Луіса Консепсьона.

Луіс Мигель Консепсьон дебютував на професійному рингу 21 березня 2006 року і за цей час провів 48 боїв. Переміг в 39 поєдинках, в 28 достроково. 7 лютого 2020 року в бою за звання тимчасового чемпіона світу WBA у флайвейті Луіс переміг технічним нокаутом Робера Барреру.

Панамець - дуже фізично сильний боксер, постійно йде вперед як танк, - оцінює свого найближчого суперника Артем Далакян. - Консепсьона потрібно тримати на дистанції, бути чудово готовим фізично і демонструвати свій найкращий бокс.

У рамках боксерського шоу ми будемо дотримуватися всіх заходів безпеки та рекомендацій в контексті теперішньої епідеміологічної ситуації в Києві, - стверджує генеральний менеджер Union Boxing Promotion Дмитро Єлісєєв. - Ми отримали велику кількість запитів від фанів боксу, які бажали вживу подивитися на бій Артема. Пішли їм назустріч і вже сьогодні стартує продаж квитків на шоу. Буде продаватися лише 500 квитків. На арену можуть потрапити тільки вакциновані глядачі або ті, які мають негативний результат тестування на COVID-19, проведений не більш як за 72 години до боксерського шоу".