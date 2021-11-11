Стало відомо, коли Дерев'янченко повернеться в ринг

Українець тричі боксував за пояс чемпіона світу

Джерело - Чемпiон.

Відомий український боксер, колишній претендент на титул чемпіона світу у середній вазі Сергій Дерев'яненко (13-3, 10 KO) 5 грудня повернеться до рингу.

Про це повідомляє BoxingScene.

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36-річний спортсмен у Лос-Анджелесі виступить в андеркарді поєдинку Джервонта Девіс – Ісаак Круз. Суперником Дерев'янченка стане боксер з Домініканської республіки Карлос Адамес (20-1, 16 КО).

Зазначимо, що Дерев'янченко мав боксувати з мексиканцем Хайме Мунгуйєю, але мексиканець відмовився від бою.

Нагадаємо, раніше Дерев'янченко тричі боксував за пояс чемпіона світу. В останньому поєдинку Сергій у вересні минулого року бився з Джермаллом Чарло (31-0, 22 КО) і поступився рішенням суддів.