Тренер розповів, коли Хижняк повернеться на ринг

Полтавський танк рвався на ЧС

Джерело - Чемпiон.

Олександр Хижняк повернеться на ринг навесні 2022 року.

Про це розповів головний тренер збірної України Леонід Лоївський.

"Хижняк рвався на чемпіонат світу, але ми дали йому відпочити, щоб він планомірно готувався до чемпіонату Європи", - сказав Лоївський.

Важливо: Український чемпіон світу зацікавив професійні клуби

Нагадаємо, Олександр Хижняк на Олімпіаді-2020 був фаворитом у категорії до 75 кг, проте сенсаційно програв у фіналі Еберту Соузі з Бразилії, пропустивши нокаутуючий удар у третьому раунді.