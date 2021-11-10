Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Енді Руїс-молодший (34-2, 22 КО) готовий повернутися на ринг.

Про це розповів сам боксер.

"Загалом, я чекаю, коли лікар дозволить мені битися. Я готовий провести бій наприкінці січня чи у лютому. Головне, що я намагаюся залишатися у формі.

Нині є багато імен. Багато хто говорить про Вайлдера, якщо він повернеться. У нього буде тривалий відпочинок, тож давайте дозволимо йому розслабитися.

Є Луїс Ортіс, багато інших бійців. Той самий Ділліан Вайт. Я знаю, що він чіпляється за Тайсона Ф'юрі та титул WBC. Я просто намагаюся бути в обоймі, тримати себе у формі та зберігати готовність", - відзначив Руїс.