Український чемпіон світу зацікавив професійні клуби

19-річний українець Юрій Захарєєв став наймолодшим чемпіоном світу в історії українського боксу і уже зацікавив професійні клуби.

Про це розповів колишній чемпіон світу за версією WBA у напівсередній вазі Андрій Котельник.

"Після чемпіонату світу в Сербії мені вже неодноразово телефонували представники відомих професійних клубів та наводили довідки про Захареєва. Я порадив би йому не поспішати, і на аматорському рингу ще є, що доводити і вигравати. Звичайно, насамперед маю на увазі Олімпійські ігри і якщо Юрій продовжуватиме так прогресувати, то, впевнений, "золото" Парижа-2024, від нього нікуди не подінеться", - сказав Котельник.