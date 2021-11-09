Захарєєв назвав найскладніший бій на чемпіонаті світу

Український боксер Юрій Захарєєв (категорія 71 кг) виділив найскладніший бій на чемпіонату світу у Сербії.

Про це розповів сам боксер.

"Найскладнішим для мене, безумовно, був бій проти боксера з Казахстану у чвертьфіналі. Було важко його прочитати, підлаштуватися під його техніку. Втім, я радий, що ми з моїм тренером Ігорем Юрескулом знайшли правильний підхід до опонента.

Мені пощастило, що цю роботу за мене робить мій тренер. Він дивиться поєдинки моїх опонентів, вивчає їхні слабкі місця. Потім ми на лапах відпрацьовуємо та готуємось безпосередньо до кожного з них", - відзначив Захарєєв.