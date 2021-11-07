 Захарєєв побив рекорд Ломаченка. Познайомимося з новим чемпіоном світу | Блоги | Champion.com.ua
Шевченко очолив Дженоа
Сьогодні 15:05 183
Школа беттінгу: перша поразка і перший comeback
Сьогодні 14:32 151
Калініна виграла турнір ITF у Франції
Сьогодні 14:13 190
УПЛ. Інгулець - Дніпро-1: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 13:51 1147
«Лобановський запрошував в Динамо, але в підсумку підписав контракт з Ювентусом». Сергій Алейников пригадав, як з’явився в Турині
Сьогодні 12:29 1856
Шевченко та Дженоа - ідеальна пара
Сьогодні 11:40 386
NAVI знищили Gambit на шляху до фіналу PGL Major Stockholm 2021
Сьогодні 08:41 225
Мерседес зайняли перший стартовий ряд на Гран-прі Мексики
Сьогодні 08:29 248
Усман переміг Ковінгтона одноголосним рішенням суддів на UFC 268
Сьогодні 08:13 258
Альварес нокаутував Планта та став абсолютним чемпіоном світу
Сьогодні 07:18 982
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Школа беттінгу: перша поразка і перший comeback
Школа беттінгу: перша поразка і перший comeback Harry BettMan
Сьогодні 14:32 142
Захарєєв побив рекорд Ломаченка. Познайомимося з новим чемпіоном світу
Захарєєв побив рекорд Ломаченка. Познайомимося з новим чемпіоном світу Віктор Слюсаренко
Сьогодні 14:06 225
Фанати Миная намагалися зірвати матч з Маріуполем
Фанати Миная намагалися зірвати матч з Маріуполем Віктор Слюсаренко
Сьогодні 13:34 264
Захарєєв здобув сьоме золото. Всі чемпіони світу серед любителів в історії України
Захарєєв здобув сьоме золото. Всі чемпіони світу серед любителів в історії України Віктор Слюсаренко
Сьогодні 13:06 225
Захарєєв отримав золоту медаль та чек на 100 тисяч. Фото церемонії нагородження чемпіона
Захарєєв отримав золоту медаль та чек на 100 тисяч. Фото церемонії нагородження чемпіона Віктор Слюсаренко
Сьогодні 12:22 217
35 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР. ФОТО+ВІДЕО
35 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР. ФОТО+ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 14:27 4051
Браво федерація. 15 років тому на стадіоні Динамо літала сіра плетена шапка
Браво федерація. 15 років тому на стадіоні Динамо літала сіра плетена шапка Valeriy Ruchka
Вчора 11:57 2810 4
Фото дня. Маленький Олег Блохін - домашній архів легенди Динамо
Фото дня. Маленький Олег Блохін - домашній архів легенди Динамо Андрій Твердохліб
Вчора 11:17 2633
Російський боксер за 45 секунд переміг найганебнішим нокаутом року
Російський боксер за 45 секунд переміг найганебнішим нокаутом року Віктор Слюсаренко
05.11.2021 23:04 3755 4
Школа беттінгу: всі ставки на єврокубки зіграли
Школа беттінгу: всі ставки на єврокубки зіграли Harry BettMan
05.11.2021 20:38 860
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:19 Футбол Бундесліга. Баварія Мюнхен - Фрайбург 2:1. Огляд матчу 42
15:05 Футбол Шевченко очолив Дженоа 183
14:56 Теніс Цуренко вийшла в основний раунд турніру в Австрії 107
14:46 Футбол Шевченко та Дженоа натякнули на підписання контракту 354
14:32 Блог Школа беттінгу: перша поразка і перший comeback 151
14:28 Футбол Ліга конференцій. Зоря - Буде/Глімт: онлайн-трансляція 127
14:13 Теніс Калініна виграла турнір ITF у Франції 190
14:06 Блог Захарєєв побив рекорд Ломаченка. Познайомимося з новим чемпіоном світу 230
13:53 Бокс Пак'яо: Вітаю короля P4P - Канело 182
13:51 Пряма трансляція УПЛ. Інгулець - Дніпро-1: онлайн-трансляція. LIVE 1147
13:40 Футбол Серія А. Кальярі - Аталанта 1:2. Огляд матчу 211
13:34 Блог Фанати Миная намагалися зірвати матч з Маріуполем 275
13:29 Футбол Ліга чемпіонів. Бенфіка - Динамо: онлайн-трансляція 184
13:20 Пряма трансляція Чемпіонат Португалії. Бенфіка - Брага: онлайн-трансляція. LIVE - Мегого, Спорт 1 741
13:14 Футбол УПЛ. Інгулець - Дніпро-1: стартові склади команд 202
13:06 Блог Захарєєв здобув сьоме золото. Всі чемпіони світу серед любителів в історії України 232
13:00 Пряма трансляція Серія А. Мілан - Інтер: онлайн-трансляція. LIVE 1365
12:59 Футбол Пірло міг очолити Дженоа 211
12:44 Футбол Ліга 1. Бордо - ПСЖ 2:3. Огляд матчу 250
12:33 Футбол Гравці Металіста 1925 вакцинувалися від коронавірусу 288
12:29 Футбол «Лобановський запрошував в Динамо, але в підсумку підписав контракт з Ювентусом». Сергій Алейников пригадав, як з’явився в Турині 1856
12:22 Блог Захарєєв отримав золоту медаль та чек на 100 тисяч. Фото церемонії нагородження чемпіона 218
12:12 Бокс Канело – сьомий боксер в історії, який завоював усі пояси в дивізіоні 339
11:56 Футбол АПЛ. Челсі - Бернлі 1:1. Огляд матчу 190
11:55 Пряма трансляція АПЛ. Вест Гем - Ліверпуль: онлайн-трансляція. LIVE 1414

Захарєєв побив рекорд Ломаченка. Познайомимося з новим чемпіоном світу

Сьогодні 14:06 Віктор Слюсаренко 230 0
Захарєєв побив рекорд Ломаченка. Познайомимося з новим чемпіоном світу
Фото Getty Images
#Захарєєв, #Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Юрій Захарєєв переміг на чемпіонаті світу у Белграді та став наймолодшим чемпіоном в історії України. 

У свої 19-ть Юрій став наймолодшим чемпіоном світу в історії України, побивши рекорд Василя Ломаченка. Ломаченко свою золоту медаль здобув у 2009 році у ваговій категорії до 57 кг, коли йому було 21 рік.

Давайте ближче познайомимося із Захарєєвим. Юрій є уродженцем Білгород-Дністровського району Одеської області, земляк Василя Ломаченка.

Юрій Захарєєв народився 19 вересня 2002 року. Чемпіон світу та Європи серед юнаків, чемпіон Європи серед юніорів у першій середній ваговій категорії.

Захарєєв - чинний чемпіон світу серед молоді (2021). Посідає третє місце в рейтингу BoxRec у своїй вазі: після дворазового олімпійського чемпіона, кубинця Роніеля Іґлесіаса, та свого чвертьфінального суперника Шимбергенова. Для Захарєєва переможний чемпіонат світу у Белграді був дебютним в кар'єрі.

Юрій тренується під керівництвом тренера з боксу філії спортивного клубу Чорне море (с. Андріївка, Одеська область) Ігоря Юрескула.

Ігор Юрескул - про початок кар'єри українського чемпіона: "Захарєєв прийшов до мене маленьким та кругленьким. Спершу багато плакав. Втім, потихеньку зробили з нього чоловіка. Спасибі величезне його мамі, яка підтримувала та багато допомагала нам в нашій роботі. Психологічно наставляла і до сих пір наставляє Юру. Він вчився на своїх помилках. Вони його закаляли. Разів три ставав третім на чемпіонатах України. В Чернівцях йому взагалі не віддали заслужену перемогу. Всі пам`ятають той скандальний бій. Юра кожного разу переборював себе та не опускав руки. Юра взагалі цікавий хлопець. Йому постійно треба бути в роботі. Юрі не можна довго відпочивати. Вони зовсім різні з Молоданом. Потрібно, щоб він постійно рухався і йшов вперед".

Про шлях Захарєєва до чемпіонства розповідається у відео на каналі Тайк Майсон:

Нагадаємо, Захарєєв у фіналі у ваговій категорії до 71 кг одноголосним рішенням суддів переміг росіянина Вадима Мусаєва.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()