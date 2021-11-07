Захарєєв побив рекорд Ломаченка. Познайомимося з новим чемпіоном світу

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Юрій Захарєєв переміг на чемпіонаті світу у Белграді та став наймолодшим чемпіоном в історії України.

У свої 19-ть Юрій став наймолодшим чемпіоном світу в історії України, побивши рекорд Василя Ломаченка. Ломаченко свою золоту медаль здобув у 2009 році у ваговій категорії до 57 кг, коли йому було 21 рік.

Давайте ближче познайомимося із Захарєєвим. Юрій є уродженцем Білгород-Дністровського району Одеської області, земляк Василя Ломаченка.

Юрій Захарєєв народився 19 вересня 2002 року. Чемпіон світу та Європи серед юнаків, чемпіон Європи серед юніорів у першій середній ваговій категорії.

Захарєєв - чинний чемпіон світу серед молоді (2021). Посідає третє місце в рейтингу BoxRec у своїй вазі: після дворазового олімпійського чемпіона, кубинця Роніеля Іґлесіаса, та свого чвертьфінального суперника Шимбергенова. Для Захарєєва переможний чемпіонат світу у Белграді був дебютним в кар'єрі.

Юрій тренується під керівництвом тренера з боксу філії спортивного клубу Чорне море (с. Андріївка, Одеська область) Ігоря Юрескула.

Ігор Юрескул - про початок кар'єри українського чемпіона: "Захарєєв прийшов до мене маленьким та кругленьким. Спершу багато плакав. Втім, потихеньку зробили з нього чоловіка. Спасибі величезне його мамі, яка підтримувала та багато допомагала нам в нашій роботі. Психологічно наставляла і до сих пір наставляє Юру. Він вчився на своїх помилках. Вони його закаляли. Разів три ставав третім на чемпіонатах України. В Чернівцях йому взагалі не віддали заслужену перемогу. Всі пам`ятають той скандальний бій. Юра кожного разу переборював себе та не опускав руки. Юра взагалі цікавий хлопець. Йому постійно треба бути в роботі. Юрі не можна довго відпочивати. Вони зовсім різні з Молоданом. Потрібно, щоб він постійно рухався і йшов вперед".

Про шлях Захарєєва до чемпіонства розповідається у відео на каналі Тайк Майсон:

Нагадаємо, Захарєєв у фіналі у ваговій категорії до 71 кг одноголосним рішенням суддів переміг росіянина Вадима Мусаєва.

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