Гантер хоче провести реванш з Усиком

Американський суперваговик Майкл Гантер надіється на реванш із чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF Олександром Усиком.

Про це розповів сам боксер.

"Чемпіонство Усика - це трохи краще для мене. Я не думаю, що хтось з інших топів, крім нього, вийде зі мною в ринг. Той факт, що титули знаходяться в руках Усіка і можуть там залишитися, дає мені можливість вийти в ринг і битися за них.

У мене є бажання провести бої з топовими бійцями, здобути у свій рекорд відомі імена, але зрештою я просто бажаю стати абсолютним чемпіоном світу. Я націлений саме на це", - відзначив Гантер.