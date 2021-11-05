Гантер хоче провести реванш з Усиком

Джерело - isport.ua.
Американський суперваговик Майкл Гантер надіється на реванш із чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF Олександром Усиком.
Про це розповів сам боксер.
"Чемпіонство Усика - це трохи краще для мене. Я не думаю, що хтось з інших топів, крім нього, вийде зі мною в ринг. Той факт, що титули знаходяться в руках Усіка і можуть там залишитися, дає мені можливість вийти в ринг і битися за них.
У мене є бажання провести бої з топовими бійцями, здобути у свій рекорд відомі імена, але зрештою я просто бажаю стати абсолютним чемпіоном світу. Я націлений саме на це", - відзначив Гантер.
Нагадаємо, що у 2017 році Усік переміг Гантера одноголосним рішенням суддів, коли боксери виступали у першій важкій вазі.
Раніше, Усик уже отримав свої чемпіонські пояси.