Усик назвав свій найкращий бій в кар'єрі

Боксер Олександр Усик хотів би продовжити серію боїв проти британських боксерів.

Про це сказав сам спортсмен.

"Я вже бився з рядом чудових британських боксерів. Всі вони на свій лад були класними, але Джошуа для мене був найцікавішим, тому що на кону три пояси. Ймовірно, мій виступ у поєдинку з Ентоні був найкращим у моїй кар'єрі, і якщо я поб'ю його знову, то далі я хотів би зустрітися з ще одним прекрасним британським боксером. Звичайно, я про Тайсона Ф'юрі", - сказав Усик.