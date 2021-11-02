Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Енді Руїс-молодший (34-2, 22 КО) пояснив поразку у реванші з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Я б не сказав, що занапастив кар'єру Джошуа. Не хотів би руйнувати чиюсь кар'єру. Ентоні занадто довго думає замість того, щоб піти на суперника. Він переміг мене у реванші, бо я не виконав своєї роботи. Це єдина причина.

Якби я дотримувався плану на бій і зробив би все те, що й у першому поєдинку – повірте, я б виграв. Але мені довелося вчитися на власному досвіді.

Мені треба знову піднятися на вершину, це я й маю намір зробити. Просто сподіваюся, що Джошуа впорається з усім цим, знову стане чемпіоном, а я зможу повернути паски", – сказав Руїс.