Ексчемпіон світу кинув виклик Вайлдеру

Джерело - espreso.tv.
Американський боксер Енді Руїс заявив про бажання вийти на ринг проти Деонтеєм Вайлдером.
Про це розповів сам боксер.
"Так, я хотів би зустрітися з Деонтеєм. Ми обидва є частиною однієї команди. Отже, я не проти розділити з ним ринг. Я впевнений, що можу перемогти його. Ми маємо це зробити.
Ф’юрі - Вайлдер - це був приголомшливий бій. Вони постійно перехоплювали ініціативу і було складно передбачити переможця. Деонтей показав, що у нього серце лева. Він не хотів здаватися та постійно йшов вперед. Він падав, підіймався та продовжував битися. Та потрібно зняти капелюха перед Ф'юрі, він зробив свою роботу", - сказав Руїс..
Нагадаємо, Руїс влітку 2019 року сенсаційно переміг британця Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).