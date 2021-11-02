Ексчемпіон світу кинув виклик Вайлдеру

Американський боксер Енді Руїс заявив про бажання вийти на ринг проти Деонтеєм Вайлдером.

Про це розповів сам боксер.

"Так, я хотів би зустрітися з Деонтеєм. Ми обидва є частиною однієї команди. Отже, я не проти розділити з ним ринг. Я впевнений, що можу перемогти його. Ми маємо це зробити.

Ф’юрі - Вайлдер - це був приголомшливий бій. Вони постійно перехоплювали ініціативу і було складно передбачити переможця. Деонтей показав, що у нього серце лева. Він не хотів здаватися та постійно йшов вперед. Він падав, підіймався та продовжував битися. Та потрібно зняти капелюха перед Ф'юрі, він зробив свою роботу", - сказав Руїс..