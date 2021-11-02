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Усик: Маю бажання битися з Ф’юрі

Сьогодні 17:29 290 0
Олександр Усик прокоментував свій наступний бій
Усик: Маю бажання битися з Ф’юрі
Фото - gettyimages
#Усик, #Джошуа

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон світу WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) назвав плани на майбутнє.

Про це розповів сам боксер.

"Мені завжди подобався Лондон, із задоволенням відвідав його. На стадіоні було зворушливо. Полюбляв кожну частинку перебування там. Хотів би знову пережити таке.

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Ми залишаємось на своєму шляху. Коли буде реванш, разом із командою підготуємо програму підготовки. Готуватимуся дуже серйозно, коли настане час.

Зараз чекаю лише реванш із Джошуа. Але Ф’юрі – ще один чудовий британський боксер, з яким я хотів би битися. Не люблю розмірковувати про результати до бою, але це був би ще один приголомшливий бій", – сказав Усик.

Раніше, Усик отримав свої чемпіонські пояси.

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