Шугархілл Стюард розповів про плани команди Тайсона Ф'юрі

Джерело - BoxingScene.

Команда Тайсона Ф'юрі має намір допомогти ексчемпіону світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа у підготовці до бою-реваншу з Олександром Усиком.

Про це заявив тренер Ф'юрі Шугархілл Стюард.

"Ми абсолютно серйозно налаштовані допомогти Джошуа в таборі. Бажаємо, щоб він спочатку переміг Усика, адже хочемо побачити бій Ф'юрі - Джошуа, як і всі фани боксу у світі. З радістю допоможемо, тому що він здатний перемогти Усика, в цьому немає нічого нового", - заявив фахівець.

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"Найбільший поєдинок - Ф'юрі - Джошуа. Всі ми знаємо, як він вплине на спорт, коли вони боротимуться за звання абсолютного чемпіона світу. Цей бій не може бути ще більшим", – сказав Стюард

Нагадаємо, промоутер назвав дату бою Усик - Ф'юрі.