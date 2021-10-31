Кличко: Хочемо, щоб бій Усик - Джошуа відбувся у Києві

Джерело - Чемпіон.
Мер Києва Віталій Кличко зробить все можливе, щоб другий бій між боксерами Олександром Усиком та Ентоні Джошуа відбувся в Україні.
Про це заявив сам Кличко.
"За контрактом матч-реванш повинен пройти впродовж 6 місяців. І зараз розглядається, де це можливо зробити. Ми не є стороною, яка вирішує на 100%. Це повинні дві сторони узгодити позиції. Але ми намагаємося, щоб навесні бій відбувся у Києві на Олімпійському. Побачимо, як у нас переговори будуть проходити. Намагаємося все зробити для того, щоб нашого вітчизняного спортсмена підтримував стадіон, підтримували українці і бій відбувся у Києві", - сказав Кличко.