Красюк: Був запланований бій Берінчика з дуже цікавим опонентом

Інтернаціональний чемпіон світу у легкій вазі за версією WBO Денис Берінчик зазнав травми під час підготовки до наступного бою.

Про це розповів промоутер Олександр Красюк.

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"На 27 листопада був запланований бій Берінчика з дуже цікавим опонентом. Денис поїхав у тренувальний табір у Буковель і під час підготовки отримав травму, яка несумісна з проведенням поєдинку в той час, на який його було призначено.

Ми перенесли наше шоу на декілька тижнів. Воно відбудеться у грудні з тим самим опонентом. Дай Бог Берінчику здоров’я. Буде дуже багато цікавого на цьому шоу у грудні. Не просто виступ, а навколо цього шоу — де він транслюватиметься, хто виступатиме".