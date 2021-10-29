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Красюк: Був запланований бій Берінчика з дуже цікавим опонентом

Сьогодні 10:05 227 0
Боксер травмувався
Красюк: Був запланований бій Берінчика з дуже цікавим опонентом
#Красюк, #Берінчик

Джерело - sportarena.

Інтернаціональний чемпіон світу у легкій вазі за версією WBO Денис Берінчик зазнав травми під час підготовки до наступного бою.

Про це розповів промоутер Олександр Красюк.

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"На 27 листопада був запланований бій Берінчика з дуже цікавим опонентом. Денис поїхав у тренувальний табір у Буковель і під час підготовки отримав травму, яка несумісна з проведенням поєдинку в той час, на який його було призначено.

Ми перенесли наше шоу на декілька тижнів. Воно відбудеться у грудні з тим самим опонентом. Дай Бог Берінчику здоров’я. Буде дуже багато цікавого на цьому шоу у грудні. Не просто виступ, а навколо цього шоу — де він транслюватиметься, хто виступатиме".

У своєму останньому бою Берінчик (15-0, 9 KO) переміг чилійця Хосе Санчеса технічним нокаутом у третьому раунді, захистивши титул міжнародного чемпіона.

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