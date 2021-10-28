Український боксер Рогава програв на чемпіонаті світу

Джерело - 24tv.ua.
Вже п'ятий український боксер зазнав поразки на ранній стадії чемпіонату світу у Сербії.
У четвертий день чемпіонату світу поразки Цотне Рогава (92 кг) в 1/16 турніру програв Давиду Чалояну з Вірменії.
Рогава поступився роздільним рішенням суддів – 1:4.
Раніше поразок зазнали інші четверо представників України:
Олександр Корнєв (до 51 кілограму);
Сергій Горсков (до 86 кілограмів);
Андрій Єфимович (до 48 кілограмів) ;
Олег Чулячеєв (до 57 кілограмів).
Нагадаємо, український боксер впевнено виграв бій на чемпіонаті світу.