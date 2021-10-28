Український боксер Рогава програв на чемпіонаті світу

Цотне Рогава невдало стартував на світоій першості

Вже п'ятий український боксер зазнав поразки на ранній стадії чемпіонату світу у Сербії.

У четвертий день чемпіонату світу поразки Цотне Рогава (92 кг) в 1/16 турніру програв Давиду Чалояну з Вірменії.

Рогава поступився роздільним рішенням суддів – 1:4.

Раніше поразок зазнали інші четверо представників України:

Олександр Корнєв (до 51 кілограму);

Сергій Горсков (до 86 кілограмів);

Андрій Єфимович (до 48 кілограмів) ;

Олег Чулячеєв (до 57 кілограмів).

Нагадаємо, український боксер впевнено виграв бій на чемпіонаті світу.