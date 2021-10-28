Промоутер: Усик домовився про реванш з Джошуа

Олександр Красюк прокоментував реванш Усик - Джошуа

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) домовився про реванш з ексчемпіоном Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

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"Реванш відбудеться навесні 2022 року. Про реванш ми вже домовилися, а зараз лишилося домовитися про деталі. Саме про те, де і коли він відбудеться", – сказав Красюк.

Нагадаємо, 34-річний українець 25 вересня у Лондоні переміг британця Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).