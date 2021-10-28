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Усик: Я не хотів би зараз говорити про завершення кар'єри, але вже все вирішено

Сьогодні 13:24 1510 0
Усик: Я не хотів би зараз говорити про завершення кар'єри, але вже все вирішено
#Усик

Джерело - Чемпiон.

Олександр Усик вже планував, що робитиме коли завершить кар'єру.

Важливо: Український боксер впевнено виграв бій на чемпіонаті світу

Про це боксер заявив у інтерв'ю Daily Mail.  

"Я постійно дякую богу за все, що він дав мені в цьому житті. Я не хотів би зараз говорити про завершення кар'єри, але, на правду, вже все вирішено. Остаточного рішення я поки що не прийняв, але план є", – сказав Усик.

Нагадаємо, 34-річний українець 25 вересня у Лондоні переміг британця Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

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