Джошуа готовий битися з Вайлдером

Британський боксер Ентоні Джошуа готовий провести поєдинок з американцем Деонтеєм Вайлдером

Про це розповів сам боксер.

"Якщо фанати сумніваються в мені, то можу сказати, що я з радістю прийму бій із таким бійцем, як Вайлдер. Я хочу, щоб люди знали, що я битимуся з будь-яким суперником у розквіті сил. Я готовий прийняти будь-який виклик, якщо юридичні моменти не є проблемою і з фінансового боку все правильно.

Гадаю, що Вайлдер прийняв бій з Ф'юрі, бо думав, що все буде легше, ніж у попередніх його поєдинках та потрапив у пастку. Тож у них вийшла трилогія. Але я можу провести бій з Вайлдером", – сказав Джошуа.