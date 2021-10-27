Тайсон анонсував свій наступний бій

Легендарний боксер Майк Тайсон незабаром повернеться на ринг.

Про це повідомив сам колишній спортсмен.

"Я повернуся з боєм у лютому, і наша команда досить скептично налаштована щодо опонента. Але цей суперник по-справжньому мене стимулює", – заявив Тайсон.

Не виключено, що Тайсон може вийти у ринг проти блогера Логана Пола, який вистояв 8-раундовий виставковий бій проти непереможного Флойда Мейвезера. Здається, що Логан потрохи перевтілюється із блогера у професійного боксера.