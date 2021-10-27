Джошуа: Я думаю про вбивство Усика

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа розлючений тим, що програв Олександру Усику свої пояси.

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Про це сказав сам боксер.

"Я задовбався вже програвати! З мене вистачить! Це війна і я вийду на ринг вбивати Усика. Ось такий потрібен настрій. Не треба більше скромності.

Я думаю про вбивство Усика. Хочу зробити йому боляче. Розмазати по канвасу. Я розлютований. Я закипаю, просто говорячи про це", – показав свій настрій Джошуа.