 Усик - другий найкращий боксер світу незалежно від вагових категорій | Бокс | Champion.com.ua
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Усик - другий найкращий боксер світу незалежно від вагових категорій

Сьогодні 16:41 202 0
Усик та Ломаченко у ТОП-10 рейтингу The Ring.
Усик - другий найкращий боксер світу незалежно від вагових категорій
Фото - gettyimages
#Усик

Джерело - espreso.tv.

Український суперважковаговик Олександр Усик займає друге місце у рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії.

 Про це повідомляє The Ring.

Лідерство в рейтингу зберіг мексиканець Сауль Альварес, який є чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) за версіями WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).

 Актуально: Верховна Рада просить Зеленського нагородити Усика

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг британця Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Рейтинг найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring

1. Сауль Альварес (Мексика)
2. Олександр Усик (Україна)
3. Наойя Інуе (Японія)
4. Теренс Кроуфорд (США)
5. Джош Тейлор (Велика Британія)
6. Еррол Спенс (США)
7. Теофімо Лопес (США)
8. Хуан Франсіско Естрада (Мексика)
9. Василь Ломаченко (Україна)
10. Казуто Іока (Японія)
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