Усик - другий найкращий боксер світу незалежно від вагових категорій

Джерело - espreso.tv.
Український суперважковаговик Олександр Усик займає друге місце у рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії.
Про це повідомляє The Ring.
Лідерство в рейтингу зберіг мексиканець Сауль Альварес, який є чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) за версіями WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).
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Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг британця Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Рейтинг найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring