Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі є найкращим боксером світі у своїй вазі.

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Про це заявив британський промоутер Едді Гірн.

"Я вважаю Ентоні Джошуа найкращим супертяжем у світі, і впевнений, що він переможе Тайсона Ф'юрі. Прямо зараз, якщо подивитися на те, що сталося в суперважкій вазі в останні кілька тижнів - Ф'юрі, мабуть, найкращий. Важко сперечатися, що це не так", - сказав Гірн.