Мартін: Гарсія - сильний, але він не боєць напівсередньої ваги

Колишній чемпіон світу в 4 вагових категоріях Майкі Гарсія (40-2, 30 KO) не здатен битися в напівсередній ваговій категорії.

Про це заявив Сандор Мартін (39-2, 13 KO), який переміг американця напередодні.

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"Він легенда, було приємно вийти з ним ринг. Це найкращий момент у моїй кар'єрі. Я завжди говорив, що виграю цей поєдинок, я стримав своє слово. Я знаю себе і знаю свої здібності. Майкі - сильний і досвідчений боксер, але він не боєць напівсередньої дивізіону", - сказав Мартін.