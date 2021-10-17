Гарсія: Розглядаю можливість реваншу з Мартіном

Раніше Гарсія зазнав сенсаційної поразки

Джерело - ESPN.

Колишній чемпіон світу в 4 вагових категоріях Майкі Гарсія (40-1-0, 30 KO) має намір провести реванш з Сандором Мартіном (38-2-0, 13 KO).

Про це він заявив після бою з іспанцем.

"Сандор був тим, хто бігає. Я думав, що виграю бій в близькому протистоянні. Я вважав, що роблю досить, щоб вигравати раунди. Я був агресором, який хотів влаштувати бійку. Все ж немає ніяких виправдань", - заявив боксер.

Актуально: Гарсія зазнав сенсаційної поразки від Мартіна

"Я безумовно розглядаю можливість матчу-реваншу. Я думаю, що ще два раунди могли б мати значення. Вважаю, що був кращим в останніх раундах, але немає ніяких виправдань", - сказав Гарсія.

Нагадаємо, Сото поступився Гонсалесу в бою за титул WBO.