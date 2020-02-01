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Шелестюк здобув впевнену перемогу над Вероном

Сьогодні 08:58 564 0
Шелестюк здобув впевнену перемогу над Вероном
#Шелестюк, #Верона

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Тарас Шелестюк (18-0, 10 KO) переміг аргентинця Луїса Альберто Верону (18-2-2, 9 KO).

Поєдинок тривав усі 12 раундів і завершився рішенням суддів на користь українця: 97-93, 98-92, 98-92.

Бій майже весь час перебував під контролем Шелестюка. Хоча кількість викинутих ударів і було майже однаковим. Але показати конкуренцію у Верони вийшло тільки в 1, 4 і 8 раундах, в інших явна перевага була на боці Шелестюка.

Однак не обійшлося без травм - після зіткнення лобами в 5-му раунді в українця утворилося розсічення

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