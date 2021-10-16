 Бредлі: Ф'юрі виявиться занадто великим для Усика | Бокс | Champion.com.ua
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Бредлі: Щоб перемогти Усика потрібно чинити на нього тиск

Сьогодні 15:41 298 0
Нагадаємо, бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі може відбутися у 2022
Бредлі: Щоб перемогти Усика потрібно чинити на нього тиск
#Бредлі, #Ф'юрі, #Усик

Джерело - fightnews.info.

Можливий поєдинок між чемпіоном світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі та володарем поясів WBA, WBO і IBF Олександром Усиком буде цікавий у першій половині.

Про це заявив колишній чемпіона світу в двох вагових категоріях Тімоті Бредлі.

"Я думаю, це хороший бій. Можливо, Ф'юрі виявиться занадто великим для Усика, але Олександр - дуже хороший, технічний боксер. Тайсон ж може як йти вперед, так і боксувати на відходах. Ф'юрі багато чого може зробити і через багато що може пройти", - заявив боксер.

  АктуальноБій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі може відбутися у 2022

"Мені здається, що поєдинок буде цікавим в першій половині. Але я вважаю, що в другій половині Ф'юрі однозначно з'ясує, як підійти до Усика. Справа в тому, що Усик - маленький боксер. Щоб перемогти такого суперника, як він, потрібно чинити на нього тиск", - сказав Бредлі.

Нагадаємо, Усик зустрівся з вихованцями академії Лівого берега.

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