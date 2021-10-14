Глава Top Rank Боб Арум не знає хто здатний витримати удар колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера (42-2-1, 41 КО).

Про це заявив сам промоутер.

"Думаю, що Джошуа не зміг би пропустити такий удар від Уайлдера і піднятися.

Щодо Усика я не можу сказати. Ми не бачили, як він падає. Поки не побачиш, не можна передбачити", - зазначив Арум.