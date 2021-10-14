Джерело - Boxing News 24.
Глава Top Rank Боб Арум не знає хто здатний витримати удар колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера (42-2-1, 41 КО).
Про це заявив сам промоутер.
"Думаю, що Джошуа не зміг би пропустити такий удар від Уайлдера і піднятися.
Щодо Усика я не можу сказати. Ми не бачили, як він падає. Поки не побачиш, не можна передбачити", - зазначив Арум.
Нагадаємо, Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів. Вайлдер був нокаутований в поєдинку проти Тайсона Ф'юрі.
Раніше Вайлдер отримав шестимісячне відсторонення від боїв.